Москва, , 14:47 — REGNUM Возрастной структурой заражения новым коронавирусом в России поделилась руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач России Анна Попова в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«На самом деле, удельный вес, если вернуться к возрасту, людей старше 60 лет в сегодняшней структуре — это порядка 15%, около 5% — это дети и 80% — это от 17 до 60 лет. И не потому, что они у нас более подвержены или как-то иначе себя чувствуют, чем во всем мире. Ровно наоборот, потому что они у нас самые мигрирующие и среди этой когорты людей самое больше число вернувшихся из-за границы», — заявила Попова.

Она также отметила, что закон един для всех и никаких исключений в соблюдении правил самоизоляции для людей знаменитых быть не может.