Махачкала, , 15:04 — REGNUM Четверо жителей Дагестана, заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа, выздоровели и выписаны из стационара Республиканского центра инфекционных болезней. Среди них трое взрослых и один ребёнок, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе минздрава региона.

Всего с начала периода регистрации на территории Дагестана случаев заражения COVID-19 лабораторно подтверждено 30 случаев, в числе заразившихся восемь детей. Еще 30 человек с первичным положительным тестом ждут окончательных результатов анализов из референс-центра в Москве.

Состояние восьмерых пациентов оценивается как тяжелое — они находятся в реанимации центра инфекционных болезней. У них развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. В ведомстве отметили, что болезнь протекает тяжело не только у пожилых людей. Так, среди пациентов с осложнениями имеются и люди чуть старше 40 лет.

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