Белгород, , 14:42 — REGNUM Портал «Виртуальная школа» не выдерживает нагрузки в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители региональных департаментов образования и цифрового развития на брифинге 6 апреля пояснили журналистам, что отладка процесса займёт несколько дней.

Длительное ожидание загрузки © ИА REGNUM

На работу ресурса жалуются многие ученики и их родители. Пользователи не только не могут загрузить домашнее задание, но даже войти на сайт. Проблему признали и власти — мэр Белгорода попросил не волноваться из-за доступа в систему.

«Ресурс пока не выдерживает, технические службы работают над этим. Школы будут использовать и другие возможности для дистанционки. Есть мессенджеры, электронка, скайп», — написал на своей странице в социальной сети Юрий Галдун.

В департаментах образования и цифрового развития напомнили, что платформа предназначена для размещения заданий и ответов учеников, а не для образовательного процесса. По оценкам чиновников, работа ресурса будет отлажена в течение ближайших дней.