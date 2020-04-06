Москва, , 14:38 — REGNUM Россия не идет путем США в разработке вакцины против нового коронавируса, чтобы не создать инструмент уничтожения вместо инструмента спасения жизни, заявила руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач России Анна Попова в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Весь мир делает Вакцину и «Вектор» тоже делает вакцину и не только «Вектор». Вакцин много разных, много разных платформ, ВОЗ регулярно публикует то, что знает, но очень надеемся, что будет быстро. Коллеги из Китая и из Соединенных Штатов идут чуть на шаг впереди, потому что идут сразу к исследованиям на людях после мелких животных, это очень высокий риск, потому что в первую очередь требования к вакцине — это требования к ее безопасности. Потому что можно получить эффект, но нанести непоправимый вред организму», — заявила Попова.

По ее словам, ученые работают над созданием вакцины круглыми сутками и не покладая рук. И в истории человечества имеются случаи, когда вакцина из средства спасения от вируса превращалась в инструмент убийства. Именно поэтому Россия не идет путем США.