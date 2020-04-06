Москва, 6 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Россия не идет путем США в разработке вакцины против нового коронавируса, чтобы не создать инструмент уничтожения вместо инструмента спасения жизни, заявила руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач России Анна Попова в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, ученые работают над созданием вакцины круглыми сутками и не покладая рук. И в истории человечества имеются случаи, когда вакцина из средства спасения от вируса превращалась в инструмент убийства. Именно поэтому Россия не идет путем США.