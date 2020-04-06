Симферополь, , 14:38 — REGNUM Несмотря на режим самоизоляции, в Крыму возобновят полноценную работу нотариальные конторы и организации, оказывающие ритуальные услуги. Об этом 6 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике заявил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«В режиме обычного времени возобновляют работы нотариусы Крыма. При этом график дежурств и перечень нотариусов будет определён Нотариальной палатой Республики Крым и в ближайшее время опубликован на официальном сайте. А также организации, оказывающие ритуальные услуги», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму 16 граждан продолжают лечение от коронавирусной инфекции, их состояние не вызывает опасений. В Роспотребнадзоре утверждают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на полуострове ещё не пройден.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму готовы ослабить режим самоизоляции на следующей неделе