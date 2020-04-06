Симферополь, 6 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Несмотря на режим самоизоляции, в Крыму возобновят полноценную работу нотариальные конторы и организации, оказывающие ритуальные услуги. Об этом 6 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике заявил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму 16 граждан продолжают лечение от коронавирусной инфекции, их состояние не вызывает опасений. В Роспотребнадзоре утверждают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на полуострове ещё не пройден.
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