Красноярск, , 14:43 — REGNUM Гуманитарная помощь в виде партии медицинских масок и защитных костюмов поступила в Красноярск из китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает 6 апреля управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

В январе этого года Красноярский край одним из первых российских регионов оказал помощь провинции Хэйлунцзян, направив туда партию масок. Теперь китайская сторона передала Красноярску 50 тыс. одноразовых медицинских масок и 300 защитных костюмов.

«Средства индивидуальной защиты будут переданы врачам краевых медучреждений», — отметили в пресс-службе.

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