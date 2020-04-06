Липецк, , 14:34 — REGNUM Медработник Липецкой больницы скорой медицинской помощи и два пациента госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Всех контактировавших с ними изолировали и обследуют. Пока экспресс-тестирование не выявило новых случаев заражения. Больница скорой помощи работает в обычном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM в регионе выявлен 21 подтверждённый случай заболевания коронавирусом. 38 человек госпитализированы с подозрением на коронавируса, в обсерваторе в Данкове находятся 13 человек. Ежедневно на дому обследуют 1053 человек, у которых нет симптомов ОРВИ.

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