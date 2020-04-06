Москва, , 14:31 — REGNUM Москвич Иисус Воробьев, которого задержали на Патриарших прудах во время выгуливания собаки, считает, что его спровоцировали. Об этом мужчина сообщил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам мужчины, он просил полицейских дать ему возможность отвести собаку домой или передать животное проходящей мимо женщине и не сдержался в выражениях, когда ему запретили.

«Они меня вывели этим своим скотским поведением, и я вот так вот и сказал. Они меня спровоцировали», — сказал мужчина, комментируя видеозапись, на которой он желает наряду полиции смерти.

Воробьев выгуливал свою собаку на Патриарших прудах. К нему подошли сотрудники полиции и попросили покинуть закрытую парковую зону, однако получили отказ. После чего нарушитель был задержан. На него составили протокол по статье 19.3 КоАП («Неподчинение законным требованиям сотрудников полиции»).

Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский суд рассмотрит данное дело по видеоконференции.