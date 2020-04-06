Москва, , 14:31 — REGNUM Грядет перелом в диагностике и борьбе с коронавирусом в связи с появлением первых тестов на антитела к новому коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач России Анна Попова в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Этот тест определяет антиген. Анти — потому что против нашего гена. Мы говорим, есть вирус, или нет… Но мы должны научиться выявлять антитела. Это очень важно, чтобы понять, болел человек, или не болел. Мы пользуемся чужими данными, мы говорим, что 80% всех, кто встретился с вирусом, они не знают об этом или догадываются, потому что заболевание было очень легким», — заявила Попова.

В этой ситуации, по словам Поповой, нужно понять, кто из врачей уже имеет иммунитет к коронавирусу, поскольку врачи всегда находятся на передовой и в зоне риска. Люди, которые уже имеют иммунитет, выводятся из зоны риска.

«У нас уже есть система иммунно-ферментного анализа, мы ее на следующей системе регистрируем, ее сделал «Вектор». Эта система не просто выделяет антитела, она их делит по остроте реакции. Но это не экспресс-тест», — заявила Попова.

Данный тест даст возможность проводить и популяционные исследования, чтобы понять, насколько защищена та или иная популяция, особенно в таких городах, как Москва. А также этот тест позволит понять, какие из врачей, у которых уже есть иммунитет к вирусу, могут находиться на передовой. И это будет перелом.