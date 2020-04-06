Москва, 6 апреля 2020, 14:31 — REGNUM Грядет перелом в диагностике и борьбе с коронавирусом в связи с появлением первых тестов на антитела к новому коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач России Анна Попова в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В этой ситуации, по словам Поповой, нужно понять, кто из врачей уже имеет иммунитет к коронавирусу, поскольку врачи всегда находятся на передовой и в зоне риска. Люди, которые уже имеют иммунитет, выводятся из зоны риска.
Данный тест даст возможность проводить и популяционные исследования, чтобы понять, насколько защищена та или иная популяция, особенно в таких городах, как Москва. А также этот тест позволит понять, какие из врачей, у которых уже есть иммунитет к вирусу, могут находиться на передовой. И это будет перелом.