Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Частные страховые компании в Грузии могут помочь в лечении заболевших COVID-19. Об этом 6 апреля сообщила журналистам глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе во время брифинга, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Министр подчеркнула, что лечение заразившихся коронавирусом государство берет на себя полностью, но власти рассчитывают на помощь со стороны частных страховых компаний.

«Частные страховые компании могут подключиться как к онлайн-услугам, к усилению самих онлайн-линий, так и в плане финансовой поддержки», — сказал Тикарадзе.

Он отметила, что окончательное решение будет известно после завершения переговоров со страховщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии по состоянию на утро 6 апреля выявлено 188 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 36 человек, двое скончались.

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