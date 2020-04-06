Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Окончательная победа над коронавирусом SARS-CoV-2 маловероятна. Кроме того, эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стать сезонной, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании CBS.

Он отметил, что даже если все страны мира объединят усилия, новый вирус вряд ли будет «полностью стерт с лица Земли». Однако бороться с ним на глобальном уровне необходимо, иначе пандемия может повториться следующей зимой.

«Если мы не возьмем ситуацию под контроль на глобальном уровне, есть большая вероятность того, что она приобретет сезонный характер», — подчеркнул инфекционист.

Он полагает, что готовиться к такому сценарию нужно уже сейчас, для этого необходимо разработать вакцину и лекарства.

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