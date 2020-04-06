Манчестер, Великобритания, , 14:22 — REGNUM Steamforged Games совместно с Capcom выпустит настольную игру по мотивам Resident Evil 3. Об этом сообщается 6 апреля на официальном сайте издательства.

Resident Evil 3: The Board Game станет кооперативной хоррор-игрой, в которой четырём геймерам предстоит проходить как отдельные сценарии, так и полноценные сюжетные кампании длительностью до 19 часов. Сообщается, что главными героями проекта станут протагонисты оригинальной Resident Evil 3: Джилл, Карлос и др.

Сбор средств на создание игры будет запущен 28 апреля 2020 года на Kickstarter. Дата возможного релиза проекта пока не сообщается.

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