Саратов, , 14:45 — REGNUM По данным министерства социального развития Саратовской области, дополнительную поддержку смогут получить семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет. Сумма поддержки составит 4 854 рубля ежемесячно.

Предварительно под действие данной льготы в Саратовской области попадает 96 066 детей. В 2020 году таким правом воспользуются семьи, дети в которых рождены в период с 2012 по 2017 годы.

В связи с распространением коронавирусной инфекции выплаты перенесены с 1 апреля на 1 июня и будут произведены с доплатой за период с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.

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