Москва, , 14:23 — REGNUM Специалисты выяснили, как ситуация с распространением нового коронавируса влияет на планы граждан России приобрести машину (новую или с пробегом). Опрос проведён совместно аналитическим агентством «Автостат» и сайтом «За рулем».

Исследование проводилось с 27 марта по 2 апреля текущего года в форме онлайн-опроса. В нём участвовали более 1,4 тыс. автовладельцев.

В результате опроса выяснилось, что 42,2% респондентов считают, что сейчас не время для такой покупки, так как есть более важные дела. Тем не менее 57,8% опрошенных хотели бы купить автомобиль. При этом 43,8% участников опроса не могут позволить себе покупку авто по финансовым причинам.

Пункт «Денег как не было, так и нет» выбрали 29,9% респондентов, а остальные 13,9% опрошенных пользователей не хотят связываться с кредитами.

Также стоит отметить, что почти каждый десятый (10,1%) согласился, что сейчас — самое время покупать автомобиль. 2,5% опрошенных ответили, что хотели бы купить авто, но их останавливает опасение подцепить коронавирус. Еще 1,4% готовы купить машину.

Ранее стало известно, что британская автокомпания Jaguar Land Rover передала более 160 автомобилей организациям по всему миру на борьбу с новым коронавирусом.

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