Джакарта, , 14:13 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что выборочные обследования на коронавирус были проведены у 11 242 человек, сообщает Antara.

«Мы сообщаем, что по состоянию на 6 апреля мы провели обследования 11 242 человек», — заявил Ахмад Юрианто во время пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, из 11 242 человек, которые прошли тест на коронавирус, 8 000 человек, или 80% из них, получили отрицательный результат на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии подтвердили 2491 случай заражения коронавирусом, 209 человек скончались.

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