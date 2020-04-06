Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM Коронавирус в Казахстане выявили у 120 медработников, один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом 6 апреля заявила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По её словам, 67 медработников оказывали непосредственную помощь лицам с подозрением на коронавирус или заболевшим. Есмагамбетова отметила, что девять пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Занятость койко-мест в больницах Казахстана составляет 21%, в Алма-Ате — 43%, в Атырауской области — 35%, добавила санврач.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в Казахстане выявлено 629 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 45 человек, скончались — шесть.

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