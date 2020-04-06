Калуга, , 17:46 — REGNUM В Калужской области реально весенний призыв в армию из-за коронавируса начнётся с 13 апреля. Отправка граждан, призванных на службу, будет осуществляться после 20 мая. Об этом сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти.

На заседании было отмечено, что призывные пункты региона должны быть обеспечены индивидуальными антисептическими средствами, чтобы не допустить случаев заражения будущих военнослужащих коронавирусной инфекцией. Дезинфекция помещений и территорий должна осуществляться не реже трёх раз в день. В этой работе военный комиссариат области надеется на помощь минздрава региона и муниципалитетов.

Напомним, согласно указу президента РФ, армейский призыв в регионах страны должен начаться с 1 апреля 2020 года.

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