Москва, , 14:32 — REGNUM Своевременные действия властей и сохранение советской школы эпидемиологов являются залогом успешной борьбы с распространением коронавируса, заявил соучредитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод 6 апреля в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В России каждый день увеличивается количество граждан с болезнью COVID-19, вызываемой коронавирусом. Брод рассказал о ситуации с противодействием распространению коронавируса в стране.

«Информации о происходящем достаточно. Она озвучивается ежедневно по федеральным каналам, в СМИ, в блогосфере. И насколько я помню, по последним данным, РФ занимает место во второй десятке, ближе к двадцатому, в списке по количеству инфицированных, по летальным исходам. Поэтому я считаю, что в России катастрофической ситуации нет», — сообщил Брод.

По его мнению, это связано со своевременными мерами по самоизоляции граждан, объявленными президентом России Владимиром Путиным для всей России и мэром Москвы Михаилом Мишустиным конкретно для столицы.

«Кроме того, считаю, что большую роль сыграло еще и хорошее оповещение граждан. Постоянно в новостных выпусках озвучивается информация, в том числе сравнительного характера, приводится информация из зарубежных стран по преодолению пандемии, как негативная, так и позитивная», — отметил член СПЧ.

Также, по его мнению, на благоприятную, относительно других стран, ситуацию влияет и отношение граждан к принимаемым властями мерам:

«Население стало более дисциплинированным. Соблюдается режим самоизоляции. Это вселяет надежду, что нам удастся избежать серьезной вспышки», — подчеркнул Брод.

Кроме этого, общественник заявил, что надежды на благоприятный исход борьбы с распространением коронавируса подтверждаются работой эпидемиологов, сохранивших свою квалификацию и работающие над созданием вакцины и лекарств от заболевания.

«У нас, к счастью, еще с советских времен сохранилась очень серьезная школа эпидемиологов, экспертов, которые работают над вакциной. Насколько мне известно, сейчас уже прошли испытания на животных, и скоро начнут опробовать эту вакцину на людях. Обещают, что она появится к концу лета», — подчеркнул собеседник.

Также Брод рассказал о состоянии больниц, которые принимают заразившихся коронавирусом граждан, и выполнении упреждающих мероприятий:

«У нас нет такого недостатка в стационарных местах, который наблюдается в той же Италии или Испании. Тем более, что с помощью Министерства обороны строится порядка 15 инфекционных больниц в самых разных регионах по всей территории РФ от Калининграда до Владивостока. Это на резервный случай, если будет серьезная вспышка вируса».

По словам общественника, недостаток в аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах отсутствует. Он сообщил, что специально проводил инспектирование по своему району в Москве и не выявил проблем с недостачей оборудования.

В завершение разговора правозащитник отметил и очевидные проблемы:

«На мой взгляд, серьезное упущение — это дефицит медицинских масок, перчаток, антисептиков. Специально посещал аптеки в своем районе, и мои коллеги по СПЧ в других регионах проверяли. К сожалению, особых результатов по исправлению ситуации пока не видно».

Он предположил, что частично проблема может быть связана с негативной ролью перекупщиков, так как в Интернете все средства защиты предлагаются свободно, но уже «втридорога».

"Возможно стоило бы органам власти самим закупать СИЗ маски, перчатки, антисептики и снабжать ими пенсионеров, малообеспеченные слои, многодетные семьи», — предложил вариант решения проблемы Брод.