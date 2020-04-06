Токио, , 13:59 — REGNUM Студенты японского университета Business Breakthrough University смогли посетить свой выпускной во время карантина. Об этом 6 апреля сообщает Esquare.

https://twitter.com/kninsama/status/1245582278685687808

Находчивые выпускники отправили на церемонию андроидов с подключёнными к ним айпадами. С экранов планшетов на ректора университета смотрели сами студенты, они же управляли роботами.

Сообщается, что идея проведения необычного выпускного принадлежит декану кафедры глобального управления бизнесом, профессору Шуго Янаке. По его словам, церемония получилась очень душевной.

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