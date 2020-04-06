Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Медики в Казахстане выявили 45 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщила 6 апреля главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По её словам, четверо детей уже выписаны из больницы. Все дети находятся в состоянии легкой степени тяжести. Ранее в минздраве Казахстана сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в Казахстане выявлено 604 случая заражения коронавирусом. В Нур-Султане выявлено 219 случаев, Алма-Ате — 116.