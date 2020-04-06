Варшава, , 13:58 — REGNUM В связи с карантинными мерами, в Страстную субботу в польских костёлах не будет освящения пасхальных корзин, но верующие смогут сделать это самостоятельно у себя дома. Об этом заявил генеральный секретарь Польского епископата Римской католической церкви епископ Артур Мизиньский.

Поскольку освящение пасхальных корзин в церквях производиться не будет, епископ предложил главам семейств самостоятельно освятить пасхальные продукты непосредственно перед праздничным завтраком. Текст молитвы для благословления праздничной пищи опубликован на официальном сайте Польского епископата.

«Я призываю всех к особенно интенсивной молитве. Сложившаяся ситуация не может усыпить нас и лишить возможностей размышления над муками, смертью и воскресением Христа. Давайте духовно присоединяться к молитве церкви в наших домах посредством радио-, теле‑ и интернет-трансляций», — передаёт слова Мизиньского «Польское радио».

По состоянию на понедельник, 6 апреля в Польше число заболевших в результате заражения коронавирусом COVID-19 составляет 4102 человек, умерли 94 человека.