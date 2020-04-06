Чебоксары, , 13:49 — REGNUM У двух изолированных в Чувашии пациентов подтверждён коронавирус. Таким образом число выявленных случаев инфицирования выросло с шести до восьми. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в социальных сетях.

В регионе отмечают, что ситуация с COVID-19 в Чувашии «остаётся напряжённой». Если на утро 6 апреля было подтверждено шесть случаев коронавируса, то по состоянию на 13:30 достигло восьми.

«Согласно поступившим из Нижнего Новгорода данным, к этим шести случаям добавилось ещё два. Это ранее выявленные люди, которые дожидались подтверждения тестов в изолированных медицинских боксах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии новой коронавирусной инфекции подтверждено восемь случаев, один из пациентов уже прошёл лечение и выписан домой. Три других случая выявлены в ходе тестов в Москве: граждане, не дожидаясь результатов, поехали в Чебоксарах: двое — на автобусах, один — на машине. Исследования подтвердили, что у них коронавирус. По одному из фактов возбуждено уголовное дело.

О двух других подтверждённых случаях стало известно утром 6 апреля: это супружеская пара, которая побывала в Доминикане.

Напомним, 6 апреля закрыли две поликлиники в Чебоксарах после «сомнительного результата» на новую коронавирусную инфекцию у одного из медицинских работников: известно, что она не выезжала из Чувашии.

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