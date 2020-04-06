Москва, , 13:46 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, приостанавливающее диспансеризацию.

В документе сообщается, что в условиях распространения коронавирусной инфекции «приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации» до 31 декабря 2020 года.

Постановление распространяется в том числе на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Будут временно остановлены профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе несовершеннолетних.