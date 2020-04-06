Вильнюс, , 13:45 — REGNUM Несмотря на то, что правительство Литвы всерьёз рассматривает возможность начала смягчения карантина и ожидает от предпринимателей планов по возвращению к полноценной деятельности, но с рядом мер предосторожности, в Литве ожидают резкий скачок смертей от COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 апреля.

Об этом заявил глава информационной группы при правительственном штабе по ЧС Гедрюс Сурплис на пресс-конференции о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции.

«Я хотел бы обратить внимание на две тенденции, которые становятся яркими. Это, во-первых, что в настоящее время у нас увеличилось число тяжелобольных. Опыт других стран и наши модели показывают, что в ближайшее время у нас может произойти скачок смертности», — сказал Сурплис.

В больницах страны в настоящий момент 19 человек в тяжёлом состоянии, 7 из них проводят вентиляцию лёгких. В Литве к сегодняшнему дню скончалось 14 человек.