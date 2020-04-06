Владимир, , 13:44 — REGNUM Житель Владимирской области Пётр Юрьев подал административный иск к губернатору Владимиру Сипягину и администрации региона, потребовав отменить указы о всеобщей изоляции и ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом Юрьев написал на своей странице в соцсети.

Владимирца возмутило, что в период самоизоляции граждане должны продолжать выплату кредитов, а работодатели обязаны выплачивать зарплату сотрудникам, — если они не работают в бюджетной сфере, это невозможно, так как предприятия торговли и услуг прекратили работу и не получают денег.

«После введения режима ЧС каждый будет иметь законное право не оплачивать ипотеку, кредиты, долги, и возможно хоть как-то люди смогут рассчитывать на помочь и реальное решение с проблемой», — заявил Юрьев.

По данным портала «ПроВладимир», ранее в отношении Сипягина иск в суд подал фермер Вячеслав Лашков. Он заявил, что введённый на территории региона режим самоизоляции нарушает Конституцию, которая гарантирует гражданам свободу передвижения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. При этом он ставил за региональными властями право в зависимости от эпидемситуации снимать ограничения по самоизоляции или, наоборот, ввести режим чрезвычайной ситуации.

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