Красноярск, , 13:43 — REGNUM По состоянию на 15:00 (местное время) 6 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 32 подтверждённых случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, предварительно подтверждённых случая — четыре. Выздоровели пять человек.

Под наблюдением находятся 6599 человек. Снято с наблюдения 5866 человек. Всего в Красноярском крае обследовано 9207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 6 апреля сообщалось о 29 подтверждённых случаях COVID-19 в Красноярском крае.

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