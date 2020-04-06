Улан-Удэ, 6 апреля 2020, 13:42 — REGNUM В аэропорт столицы Бурятии Улан-Удэ прибыл вертолёт МЧС России Ми-8, который будет защищать поселения от лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
По словам руководителя регионального агентства лесного хозяйства Александра Мартынова, его задействуют при угрозе перехода пожара на населённые пункты, а также объекты экономики.
«Применение авиации позволит не допустить распространения пожаров в направлении указанных объектов и более оперативно ограничить распространение огня», — отметил он.
С середины апреля 13 воздушных судов приступят к патрулированию лесов на территории республики. Кроме того, сотрудники лесхоза и местные власти в настоящее время работают над созданием минерализованных полос вокруг поселений.
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