Улан-Удэ, , 13:42 — REGNUM В аэропорт столицы Бурятии Улан-Удэ прибыл вертолёт МЧС России Ми-8, который будет защищать поселения от лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам руководителя регионального агентства лесного хозяйства Александра Мартынова, его задействуют при угрозе перехода пожара на населённые пункты, а также объекты экономики.

«Применение авиации позволит не допустить распространения пожаров в направлении указанных объектов и более оперативно ограничить распространение огня», — отметил он.

С середины апреля 13 воздушных судов приступят к патрулированию лесов на территории республики. Кроме того, сотрудники лесхоза и местные власти в настоящее время работают над созданием минерализованных полос вокруг поселений.

Читайте также: Началось: за неделю в Бурятии произошло 13 лесных пожаров