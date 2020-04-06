Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Больше всего пандемия коронавируса ударила по тем секторам грузинской экономики, где в основном были заняты женщины. Такое предварительное заключение сделали в парламенте Грузии, совет по гендерным вопросам которого объявил о начале исследования влияния пандемии на экономическую активность женщин.

С соответствующим заявлением 6 апреля выступила председатель комитета парламента Грузии по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов Нино Цилосани.

«Цель нашего исследования — определить, какой ущерб нанесен или будет нанесен экономической деятельности женщин, и соответственно, разработать рекомендации по устранению негативных последствий влияния пандемии», — заявила Цилосани.

По ее словам, документ, который будет составлен на основании этих исследований, будет передан правительству в качестве вспомогательного инструмента для разработки программы стабилизации и восстановления экономики.

Результаты исследований депутат обещает обнародовать уже на этой неделе.

По данным на 6 апреля, в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.