Пермь, , 13:40 — REGNUM В Пермском крае с начала действия жесткого режима самоизоляции (2 апреля) по стоянию на 6 апреля полиция выявила 251 наращение со стороны граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Возбуждено 1653 административных производства за нарушения в сфере законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 88 дел — за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

За нарушение режима самоизоляции принудительно закрыто 25 объектов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, во время проверок выявлены предприятия, которые, несмотря на запрет, продолжали работу. Согласно постановлению суда приостановлена деятельность четырёх салонов красоты в Перми и Чайковском, восемь точек общепита в Березниках, Кунгуре, Кудымкаре, Чусовом, Пермском районе и Перми. Принудительно закрыли ряд магазинов, торгующих одеждой, цветами, детскими игрушками, стройматериалами, а также товарами для рыбаков и охотников. Все объекты опечатаны.