Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону представители районных администраций выявили более 30 нарушителей режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии 6 апреля.

В Железнодорожном районе инспекторы провели рейд в Кумженской роще, где нашли 12 рыбаков. В Советском районе на нескольких улицах в микрорайоне Левенцовский режим самоизоляции нарушили 20 человек. Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с 31 марта действует режим всеобщей изоляции. Жителям региона разрешено помогать престарелым родственникам, посещать ближайшие магазины, аптеки и рынки, выгуливать домашних питомцев. Покидать жилые помещения следует только в экстренном случае.

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