Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Сегодня главная задача для нас — готовность сектора первичного здравоохранения к постепенному переходу на управление легких случаев коронавируса в домашних условиях. Об этом на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 апреля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Еще одной важной на данный момент задачей он назвал эффективность работы так называемых температурных клиник, которые в связи с пандемией коронавируса были открыты как в Тбилиси, так и в регионах.

«Сегодн у нас уже 188 случаев. К счастью есть 36 выздоровевших пациентов. Но факт, что цифры растут. И главная задача сегодня — это первичное здравоохранение, готовность к управлению легкими случаями в домашних условиях. Так же, как и эффективность работы температурных клиник», — заявил Гахария.

По данным на 6 апреля, в Грузии зарегистрировано уже 188 случаев коронавируса. Прирост за последние сутки составил 18 инфицированных. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.