Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM Свердловские медики проверили почти 20 тысяч человек на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За минувшие сутки врачи проверили ещё 1 тысячу 66 жителей. Для этого было проведено 1 тысяча 85 исследований.

Всего с февраля 2020 года проверено 19 тысяч 889 человек, исследовано 24 тысячи 536 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 44 случая COVID-19. Вылечились уже 22 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров