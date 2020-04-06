Москва, , 13:38 — REGNUM Гражданам России важно сохранять эмоциональное спокойствие в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в телефонной конференции с представителями СМИ.

Представитель Кремля призвал российских граждан к дисциплине и ответственному отношению к здоровью из-за распространения коронавируса. Песков допустил, что повышенный эмоциональный градус может наблюдаться в отдельных случаях.

«Мы вряд ли можем одной краской красить все регионы и всю страну», — сказал пресс-секретарь. Он призвал «не сгущать краски».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта психолог Елена Данилова прокомментировала особенности режима самоизоляции. По её словам, главное — сохранять спокойствие и осознание того факта, что рано или поздно этот период закончится.