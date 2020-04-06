Тбилиси, , 13:38 — REGNUM Грузинскую модель дистанционного образования Организация экономического сотрудничества и развития OEСD в одном из своих последних отчетов назвала одной из самых успешных в мире. Об этом на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 апреля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Наш проект телешколы был выделен как один из самых успешных, и эти шаги нашего министерства образования и науки дают нам основания предполагать, что с таким вызовом, как объявление академического года, мы справимся», — подчеркнул премьер.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса и прекращением учебного процесса во всех школах и вузах Грузии минобрнауки в сотрудничестве с Общественным телевидением Грузии с 30 марта начало новый образовательный проект «Телешкола». Уроки по разным предметам для детей всех классов дают известные педагоги и специалисты.

Критиков у проекта было немало, и некоторые «продвинутые» пользователи соцсетей до сих пор упрекают власти за такой «низкоинтеллектуальный» вид обучения, считая, что ничего нового детям он не дает. Но и сторонников у телешколы тоже оказалось немало. Ранее премьер-министр не исключал, что если пандемия коронавируса затянется, в Грузии будет объявлен годовой академический перерыв в учебном процессе.

По данным на 6 апреля, в Грузии зарегистрировано уже 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.