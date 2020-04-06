Кемерово, , 13:37 — REGNUM Контроль за гражданами, прилетающими в Кемеровскую область, будет усилен, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом 6 апреля сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что требование обязательной изоляции распространятся на всех, кто прибывает из Москвы, а также тех, кто возвращается после поездки за рубеж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено два новых случая заражения коронавирусом.

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