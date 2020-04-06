Магас, , 13:35 — REGNUM В Ингушетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 6 апреля остается прежним — один заболевший, который госпитализирован в Назрановскую районную больницу. Его состояние удовлетворительное — болезнь протекает в легкой форме, сообщили в минздраве региона.

Вместе с тем анализы еще 26 человек, которые дали первоначально положительные результаты, направлены для подтверждения в Москву. Всего в республике на самоизоляции находятся 256 человек. Из них 12 человек госпитализированы. Количество проведенных тестов превышает 680.

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Как сообщало ИА REGNUM, три дня назад минздрав Ингушетии информировал об 11 пациентах с положительными пробами на коронавирус. Все они прибыли в Ингушетию из других субъектов РФ.