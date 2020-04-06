Барнаул, , 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт об ужесточении условий самоизоляции в регионе. В частности, о запрете весенней охоты. Также уточнены виды деятельности, при которых приостановка работ является обязательной.

Помимо этого, управляющие компании и владельцев общественного транспорта обязали проводить дезинфекцию. Что касается прогулок, то гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха; соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым такси.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявлены уже 12 заразившихся коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции в регионе введён с 31 марта. По заявлению властей, приостановлена работа всех торговых центров, кафе, ресторанов, баров. Не проводится никаких развлекательных мероприятий и собраний с большим количеством людей.

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