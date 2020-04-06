Москва, , 13:35 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом сотрудников предприятий Роскосмоса составило девять человек. Об этом 6 апреля сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин на странице Twitter.

«Все находятся на излечении. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек», — сообщил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что специалисты, которые возвращаются на строительные объекты космодрома «Восточный», из-за вспышки коронавируса проходят карантин.

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