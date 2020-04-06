Воронеж, , 13:31 — REGNUM Онлайн-трансляции отечественной киноклассики к 75-й годовщине Великой Победы стартовали в Воронежской области. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе правительства области. Всего с апреля по сентябрь показы кино планируется провести на 376 площадках в 33 муниципальных образованиях региона — пока онлайн.

С 1 апреля фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне, можно будет посмотреть на официальных сайтах и страницах муниципальных культурно-досуговых учреждений. Так, в Рамонском муниципальном районе на десяти онлайн-площадках пройдут трансляции документального фильма «Концерт фронту». В Борисоглебском городском округе на двух онлайн-площадках с 1 по 8 апреля практически ежедневно представлены показы четырех военных фильмов, в Кантемировском муниципальном районе кинопоказы стартовали с 3 апреля и будут осуществляться на четырех онлайн-площадках.

Также кинопоказы онлайн предусмотрены учреждениями культуры Аннинского, Богучарского, Лискинского, Ольховатского, Острогожского, Поворинского, Россошанского и Семилукского муниципальных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Воронежской области, как и в большинстве российских регионов, действует режим самоизоляции — граждан просят не покидать свои дома, кроме исключительных случаев. Многие учреждения культуры, в том числе крупные воронежские театры, организуют онлайн-трансляции спектаклей и концертов.