Саратов, , 13:32 — REGNUM Как сообщает оперативный штаб при правительстве Саратовской области, за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медицинскую помощь получают 16 человек. Ранее был выписан один выздоровевший пациент. Два пожилых человека скончались от сопутствующих заболеваний. Под наблюдением остаются 2 309 человек, снято наблюдение с 3 291 человека. Всего с момента наблюдений на территории Саратовской области зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 апреля, в Саратовской области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое жителей Саратова, один — из Энгельса. Путешественники прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией: Турция, Польша, Греция.

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