Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве сумели достичь социального разобщения. Об этом 6 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она пояснила, что власти видят эффект от принятых ранее мер по профилактике распространения коронавируса.

«Люди стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня социальное разобщение, которое необходимо для предотвращения распространения вируса, достигнуто без какого-либо введения жёстких мер», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы временно отказались от планов введения спецпропусков для перемещения по городу.