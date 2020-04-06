Кампала, , 13:47 — REGNUM В Национальной ассоциации телерадиовещателей Уганды (NAB) осудили недавние избиения журналистов силами безопасности страны, осуществляющими надзор за соблюдением введенных для борьбы с распространением коронавируса карантинных мер. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В письме в Национальную целевую группу по COVID-19 в Уганде председатель NAB Кин Карийса сообщил, что избиения журналистов на этой неделе произошли в районах Мусиси Калянколо, в Муконо и Нтунгамо.

«Принимая во внимание тот факт, что NAB поддерживает правительственные меры по сдерживанию распространения коронавируса и осуществляет информирование населения на различных платформах, к сожалению, государственные органы безопасности работают против наших усилий и препятствуют нашей деятельности», — отметил Карийс в письме.

Некоторые из журналистов стали жертвами случайных избиений, в то время как возвращались со службы в комендантский час, отметил он.

«Все это началось с того, что министр безопасности заявил, что никому не будет разрешено передвигаться в течение комендантского часа, т. е. с 19:00 каждый день. Трудно понять, как средства массовой информации могут работать с такими приказами, потому что от нас ожидают прямой трансляции обращений к нации Его Превосходительства президента, которые в большинстве случаев происходят в 8 часов вечера», — добавил он.

Вещатели, которые прерывали свою обычную программу для сообщения обновлений по COVID-19, включая ежедневные пресс-конференции министров и органов безопасности, выражали беспокойство, что, если преследование журналистов продолжится, их усилия по распространению информационных сообщений будут сорваны.

Выступая перед нацией вечером в пятницу, 3 апреля, президент Уганды Йовери Мусевени осудил избиения людей сотрудниками службы безопасности и пригрозил «жестоко разобраться с ними (с сотрудниками полиции)».