Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе 6 апреля обратился к верующим Грузинской православной церкви с призывом не ходить молиться в храмы, чтобы не заразить священников коронавирусом. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Хочу обратиться к верующим христианам, прихожанам, защитим нашу родную церковь и священнослужителей, не приходя в церковь, молитвой дома», — сказал Имнадзе.

Он отметил, что таким образом верующие смогут защитить священников от коронавируса и других вирусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузинская православная церковь (ГПЦ) не стала закрывать храмы и прекращать воскресные службы, несмотря на введение в Грузии ограничительных мер в связи со вспышкой коронавируса. В связи с запретом собираться группам более трех человек прихожане слушают службы во дворах церквей, где размечены линии для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, в ГПЦ не планируют отказываться от пасхальных богослужений и надеются, что прихожане смогут их посетить.

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