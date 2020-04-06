Ачинск, Красноярский край, , 13:24 — REGNUM Подготовка площадки под строительство инфекционного модуля стартовала в городе Ачинске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в краевом минздраве.

Медицинский модульный центр для инфекционных пациентов в Ачинске рассчитан на 30 коек. В настоящее время идёт отсыпка путей на стройплощадку, производится валка кустарниковых насаждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 40 красноярцев, находящихся в новосибирском обсервационном центре после возвращения из Таиланда, обещают доставить в Красноярский край 6 апреля.

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