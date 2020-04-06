Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское. Накануне она побывала на Бали, сообщает региональный оперативный штаб в социальных сетях.

По данным штаба, жительница посёлка вернулась в Россию с острова Бали (Индонезия) 19 марта, а затем на поезде Москва — Самара прибыла в Сызрань, где 20 марта на такси вместе с матерью приехала домой в Новоспасское.

«30 марта проведён тест. 31 марта зафиксированы жалобы на симптомы ОРВИ, назначено лечение. 1 апреля получен результат предварительных положительных анализов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушку госпитализировали в инфекционное отделение ЦГКБ. Тесты направлены на повторное исследование в Москву: сегодня, 6 апреля, пришло подтверждение о наличии коронавируса. Ульяновские врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное.

По данным оперштаба, установлено медицинское наблюдение за девятью контактными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля губернатор региона Сергей Морозов отмечал, что в Ульяновской области количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун.

Напомним, в Поволжье на 6 апреля выявлено 45 новых случаев заражения, в том числе в Ульяновской области — один. В целом в округе подтверждено около 260 случаев инфицирования. Всего в ПФО 40 человек вылечились, шестеро скончались.

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