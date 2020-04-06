Лондон, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусом, проходит кислородную терапию. Об этом 6 апреля сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, глава правительства в настоящее время находится в лондонской клинике Святого Томаса. Он был госпитализирован после заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, 27 марта был подтвержден факт заражения Джонсона коронавирусной инфекцией, на протяжении 10 дней он находился в режиме самоизоляции. Однако по настоянию личного доктора он был госпитализирован 5 апреля.

Известно, что глава правительства продолжает руководить государством, получая всю необходимую информацию о положении дел в государстве.

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