Воронеж, , 13:22 — REGNUM В Воронежской области коронавирус впервые подтверждён у ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 6 апреля.

Среди новых случаев коронавируса, подтверждённых лабораторно, один выявлен у семилетнего мальчика. Ребёнок никуда не выезжал, однако контактировал с людьми, ранее вернувшимися из-за границы.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Воронежской области выявлено девять новых случаев COVID-19 в Воронежской области. Большинство новых пациентов заразились, никуда не выезжая из России. Также врачи констатируют частое отсутствие клинических проявлений. Всего в регионе коронавирус подтверждён у 23 человек, лечение продолжают 16, остальные выписаны с выздоровлением.