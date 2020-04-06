Сеул, , 13:38 — REGNUM Более 30 граждан Южной Кореи, у которых подтвердили наличие коронавируса, находятся за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, двадцать два человека находятся на лечении, четырнадцать человек — вылечены и выписаны из больницы.

Отмечается, что случаи заражения среди южнокорейцев были зафиксированы в Германии, Китае, США, Канады, Таиланде, ОАЭ, Мексике и Франции.

Известно, что в настоящее время из сорока трех стран мира в Южную Корею вернулись 6 619 сограждан. С другой стороны, восемь стран сделали исключение для въезда на свои территории 2 514 южнокорейским бизнесменам.