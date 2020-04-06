Москва, , 13:19 — REGNUM Легендарный мессенджер ICQ, более известный как «аська», будет перезапущен. Об обновлении некогда самого популярного средства общения в Рунете объявила компания Mail.Ru Group.

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Так, мессенджер не только получил новое имя — ISQ New, новый интерфейс и визуальный стиль, но и получил технологии искусственного интеллекта. Так, например, теперь в мессенджере можно создавать групповые чаты на десятки тысяч участников, а максимальное число участников групповых звонков увеличили с пяти до 30 человек.

Также научилась ISQ подсказывать быстрые ответы — причём начиная от отдельных слов до готовых фраз. За технологии отвечает нейросеть, которую обучили на переписке обычных пользователей. Стала доступна и расшифровка голосовых сообщений. Эта технология также основана на нейросетях.

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Обновлённая версия ICQ уже доступна в магазине приложений Apple, версия для Android будет доступна в ближайшее время.

Напомним, ICQ была выпущена компанией Mirabilis в ноябре 1996 года. В 1998 году она продала службу фирме AOL, а в 2010 году мессенджер стал принадлежать Mail.Ru Group. В мае 2017 года стало известно о запуске Mail.ru Group нового мессенджера TamTam для 290 млн пользователей, зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники». Продукт вышел на рынок к имеющимися мессенджерам «Агент» и ICQ. В сентябре 2019 года компания объявила о запуске нового корпоративного мессенджера MyTeam.

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