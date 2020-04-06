Черкесск, , 13:18 — REGNUM Для школьников Карачаево-Черкесии стартовала последняя четверть 2019−2010 учебного года. Впервые для них она будет проходить в удаленном режиме из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней самоизоляции начался 6 апреля для 53 тысяч детей, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки КЧР. Подготовка к новой форме обучения была проведена в период вынужденно затянувшихся школьных каникул.

Как сообщили в минобре, порядок работы определяется каждым образовательным учреждением самостоятельно. Предусмотрено четыре модели, которые дифференцируют способы работы учителя и ученика в зависимости от наличия компьютеров и интернета. Тем школьникам, у кого нет ни того, ни другого, предлагается заочная форма обучения и индивидуальный учебный план. При необходимости возможна организация личной консультации с учителем в школе.

Как отметила министр образования региона Инна Кравченко, при условии самодисциплины учащихся и помощи их родителей в организации обучения в домашних условиях учебный год должен быть успешно завершен.